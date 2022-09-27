Familia – для семей и детей

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О том, кому финансово поможет власть

Подготовила Любовь Чегаровская, info@aif.md

Министерство труда и социальной защиты анонсировало программу Familia («Семья»), которая предусматривает выплату социальных пособий семьям с детьми и материальную поддержку социально незащищённым категориям граждан.

С начала 2023 года в Республике Молдова могут быть открыты мини-ясли семейного типа на основании санитарного положения, разработанного Министерством труда и социальной защиты. Одно такое мини-учреждение будут посещать до пяти детей, из которых двое в возрасте до 12 месяцев и максимум двое – в возрасте 13 – 24 месяцев.

В минувшую среду на брифинге для прессы министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь рассказал о программе более подробно.

– Программа Familia – это обширная программа мер по государственной поддержке, направленная на оказание материальной помощи детям, а также семьям с детьми в Республике Молдова, – заявил глава Минтруда и соцзащиты. – Этот пакет правительственных мер направлен на оказание родителям поддержки – мы знаем, как сложно растить ребёнка, сколько требуется усилий и материальных затрат для этого. Поэтому для нас важно быть рядом с молодыми семьями с самого начала, с момента рождения первого ребёнка. Цель программы: обеспечить детей из всех слоёв общества лучшей социальной защитой, расширить услуги для наиболее нуждающихся в них и оказать поддержку молодым семьям посредством новых возможностей в воспитании и уходе за ребёнком.

l Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до двух лет

В рамках этой программы будет предоставляться ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до двух лет. Размер выплаты составит 1 тыс. леев в месяц как для застрахованных, так и для незастрахованных в медицинской системе страхования лиц. В 2022 году этим видом пособия уже смогут воспользоваться 63 083 человека, из бюджета на его выплату будет выделено 76,3 млн леев.

l Ежемесячное пособие по содержанию двух и более детей-близнецов

Ежемесячное пособие по содержанию детей-близнецов (два и более), рождённых от одной беременности, с 1 октября 2022 года увеличивается с 370 до 500 леев на каждого ребёнка. Этот вид выплаты предоставляется со дня рождения малышей и до достижения ими возраста трёх лет также независимо от медицинского статуса родителя (застрахованный/незастрахованный). Этим видом пособия могут воспользоваться и граждане, усыновившие или взявшие под опеку близнецов или большее количество детей, рождённых от одной беременности. В этом случае пособие назначается со дня усыновления детей/установления опеки.

Пособие будет назначено 2 837 детям, а бюджет составит 744 200 леев.

l Единовременное пособие по рождению ребёнка

Этот вид пособия с 1 января 2023 года планируется увеличить на 864 лея, таким образом оно повысится с 10 068 до 10 932 леев. Данное пособие выплачивается на всех младенцев, рождённых живыми, зарегистрированных в Агентстве государственных услуг и может быть запрошено не позднее 12 месяцев с момента рождения ребёнка. Получателем единовременного пособия по рождению ребёнка может стать как застрахованное в медицинской системе соцстрахования лицо, так и не застрахованное. Решение по увеличению пособия будет утверждено правительственным постановлением в ноябре-декабре текущего года. Единовременное пособие в 2022 году будет выплачено на 34 780 новорожденных, а из госказны на эти цели будет выделено 380 214 900 леев.

Заявление о назначении вышеперечисленных видов пособия следует подать в Территориальную кассу социального страхования (ТКСС) по месту жительства получателя. В случае если было назначено пособие по беременности и родам (по материнству), получатель с письменным заявлением должен обратиться в ТКСС, установившую данную выплату. Заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до двух лет и единовременного пособия по рождению ребёнка можно подать также по интернету, либо через единый правительственный портал госуслуг (https://servicii.gov.md/), или через официальную страницу НКСС (www.cnas.md).

l Пособие по содержанию семей с детьми

Около 25 тыс. детей, начиная с сентября 2022 года, воспользуются пособием до 4 тыс. леев, предоставляемым государством для того, чтобы предотвратить разлучение детей с родителями. Данный вид выплаты назначается для того, чтобы обеспечить надлежащие условия для воспитания детей, для ухода и лечения больного ребёнка или для предупреждения любых ситуаций риска, которые могут способствовать разлуке детей с родителями. В бюджете зарезервировано на этот вид выплаты 100 млн леев.

Пособие можно получить, подав заявление в территориальную структуру социальной помощи по месту жительства (управление социальной помощи). Финансовая помощь назначается на основании отчёта, содержащего оценку положения ребёнка и семьи, представленного куратором.

l Пособие на год, два или три

Новый вариант предоставления права на ежемесячное пособие по воспитанию ребёнка вступил в силу с 1 сентября 2022 года и предусматривает выплату 90% дохода за период 12 месяцев со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком.

Также остаются в силе и другие виды выплаты пособия по воспитанию детей, а именно:

– в размере 60% от дохода за первые 12 месяцев со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком и в размере 30% от дохода в последующий год;

– в размере 30% от дохода со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком и до достижения им возраста трёх лет.

Родитель может выбрать: получать 90% от дохода и быть в отпуске по уходу за ребёнком всего год, или получать меньше и сидеть дома с малышом два или три года (зависит от выбранного варианта).

l Отпуск по отцовству

Период, в течение которого папы младенцев могут взять 14-дневный отпуск, был расширен. Если раньше это следовало сделать не позднее 56 дней, то сейчас – в течение 12 месяцев. Нововведение вступило в силу с 1 сентября 2022 года. Также вместе с отпуском папы могут запросить в НКСС отцовское пособие по уходу за ребёнком. Его размер составляет 100% среднемесячного дохода, полученного за последние три месяца до рождения ребёнка.

l Гибкий график работы

Начиная с 1 сентября 2022 года, родители смогут воспользоваться гибким графиком работы на основании ст. 100¹ «Гибкий график работы» Трудового кодекса РМ, который был изменён. Это можно обговорить с работодателем как при трудоустройстве, так и в процессе деятельности, внеся положение в индивидуальный трудовой договор или в дополнительное соглашение к нему. Трудоустроенные лица, работающие по гибкому графику, пользуются теми же правами, касающимися исчисления стажа работы, продолжительности ежегодного отпуска и др.

l Ежемесячное пособие на детей, помещённых в социальную службу помощи профессиональных родителей и в дома семейного типа.

Этот вид выплаты предусмотрен для 1056 детей, находящихся в домах семейного типа и охваченных службой профессиональной родительской помощи. Пособие будет повышено до 2974 леев, а его выплата предусмотрена в период с сентября 2022-го по сентябрь 2023 года на основании меморандума, подписанного Министерством труда и социальной защиты с Детским фондом ООН. Общая сумма, необходимая на выплату этого пособия, – 8 805 696 леев.

l Персональные ассистенты

Будут трудоустроены ещё 900 персональных ассистентов (социальных работников) для детей с тяжёлой формой ограничения возможностей на период с сентября 2022-го по сентябрь 2023 года при поддержке ЮНИСЕФ-Молдова на основании меморандума, подписанного с Министерством труда и социальной защиты.

l Повышение зарплат в социальной сфере

На протяжении 12 месяцев (с сентября 2022-го по сентябрь 2023 г.) государство ежемесячно будет доплачивать к зарплате по 1 тыс. леев: профессиональным помощникам родителей; родителям-воспитателям; общественным социальным работникам; специалистам в области защиты прав детей; специалистам в области защиты семей, находящихся в ситуации риска; сотрудникам территориальных структур социальной помощи, вовлечённых в управление кризисом беженцев, особенно в нерабочее и ночное время. На это отведён бюджет в 37 985 600 леев.

l Мини-ясли семейного типа

С 2023 года в Республике Молдова могут быть открыты мини-ясли семейного типа на основании санитарного положения, разработанного Министерством труда и социальной защиты. Одно такое мини-учреждение будут посещать до пяти детей, из которых двое в возрасте до 12 месяцев и максимум двое – в возрасте

13–24 месяцев. В министерстве говорят, что подобные мини-ясли работодатели могут открыть для своих сотрудников и на предприятии.

l Единовременная финансовая помощь

С 1 октября 2022 года лицам, проживающим в Республике Молдова и получающим государственные пенсии и социальные пособия, назначенные до названной даты, ежемесячный доход которых не превышает сумму в 5 тыс. леев, будет выплачена единовременная финансовая помощь в размере 1500 леев. Эта помощь будет предоставлена через поставщиков услуг, которые выплачивают государственные пенсии и социальные пособия. Её можно будет получить до конца 2023 года.