Фальшивые водительские удостоверения и ковид-сертификаты выявили на границе

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Инциденты произошли на КПП “Скулень” и “Кагул”.

В первом случае на КПП “Скулень” 34-летний тираспольчанин, пассажир автобуса, следовавшего в Литву, представил пограничникам украинский паспорт и права. В ходе проверки выяснилось, что водительское удостоверение было фальшивым.

Спустя несколько часов на этом же пункте двое пассажиров другого международного рейса предъявили правоохранителям поддельные сертификаты о вакцинации. Граждане рассчитывали таким образом избежать самоизоляции.

А на КПП “Кагул” выявили ещё одни фальшивые права. 50-летний украинец рассказал, что, будучи за границей, потерял оригинал и решил получить дубликат. За него мужчина заплатил 150 евро. Гражданин даже не подозревал, что удостоверение – подделка.

Все документы были изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении их владельцев составлены протоколы.

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