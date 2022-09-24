Фальшивые права в подарок: у иностранца на границе нашли “липовый” документ

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Инцидент был задокументирован накануне на КПП “Паланка”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, контроль проходил 35-летний гражданин Украины. Стражи границы обратили внимание на водительское удостоверение мужчины. Оно было якобы выдано международной организацией месяц назад. В результате тщательной проверки выяснилось, что документ был сфальсифицирован. Нарушитель признался, что получил документ в подарок от друга, но был уверен, что он настоящий.

Фальсификат был изъят. Иностранец продолжил путь после того, как предъявил украинское водительское удостоверение.

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