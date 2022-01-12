Фальшивые права и паспорт: двух граждан задержали на границе

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Сегодня утром в пункте пропуска “Паланка-Маяки-Удобное” пограничники остановили гражданина Украины за рулём автомобиля Hyundai. 30-летний мужчина для въезда в РМ предоставил все необходимые документы на транспортное средство. В ходе проверки оказалось, что в водительском удостоверении имеются признаки подделки.

Гражданин заявил, что документ ему помог получить друг. Молодого человека отстранили от управления: он вернулся обратно в Украину в качестве пассажира.

Днём ранее у молдаванина нашли поддельное румынское удостоверение личности. Инцидент был зарегистрирован в пункте пропуска “Леушены”.

На выезде из страны пограничники проверили пассажиров маршрутки, направлявшейся в Германию. Так, у жителя Каларашского района обнаружили румынский паспорт с признаками подделки. Пассажир рассказал, что оформил документ, обратившись к посреднику.

В обоих случаях документы были переданы на дополнительную экспертизу.

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