Фальшивые документы и наркотики нашли у граждан Молдовы на границе

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Инцидент произошёл накануне на КПП “Леушень”. Задокументированы трое граждан Молдовы.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, правонарушители в возрасте от 18 до 30 лет были пассажирами автобуса. В ходе тщательной проверки в портмоне 18-летнего парня нашли молдавское водительское удостоверение с признаками фальсификации, а в его чемодане – устройство для изготовления и употребления наркотиков, а также пакетик с зелёным веществом со специфическим запахом.

У второго пассажира, 24-летнего молодого человека, обнаружили поддельное румынское удостоверение личности, а у третьего гражданина – фальшивые права, якобы выданные властями РФ.

Пассажиры признались, что купили документы, заплатив по 200 евро за каждый. Что касается наркотических средств, они были предназначены для личного употребления, заявил нарушитель.

Фальшивые документы и запрещённые средства были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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