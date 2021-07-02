Фальшивые COVID-тесты и удостоверение личности были изъяты на границе

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Инциденты были задокументированы накануне на контрольно-пропускных пунктах “Кагул” и “Джурджулешть-Галац”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, первый случай произошёл на КПП “Кагул”, когда контроль проходил микроавтобус рейса Молдова – Франция. За рулём автомобиля находился 25-летний житель Кишинёва. Во время проверки груза пограничники обнаружили конверт, в котором находилось поддельное румынское удостоверение личности. Водитель сказал, что должен был передать конверт, а о содержимом ничего не знал.

Ещё трое граждан Молдовы были задокументированы после того, как предъявили на границе фальшивые COVID-тесты. Они признались, что купили поддельные документы в Кагуле, заплатив за каждый по 400 леев.

Фальшивые документы были изъяты. Нарушителям грозят штрафы.

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