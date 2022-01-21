Фалештский район остался без роддома: приказ о его закрытии подписал Минздрав

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В районной больнице Фалешт закрыли родильное отделение. Соответствующий приказ издало Министерство здравоохранения. Рожениц отправляют в ближайший роддом, который находится в Бельцах. Жители района и врачи в недоумении и возмущены таким решением Минздрава.

Медперсонал, который работал в роддоме Фалештской больницы, перевели в другие отделения, а тех, кто достиг пенсионного возраста, отправили на заслуженный отдых. Работники больницы считают, что родильный дом был закрыт в целях экономии, передаёт publika.md.

– Родильный дом требовал определённых затрат. Поэтому, конечно, его закрыли в целях экономии… Но такие проблемы, скорее всего, нужно решать иначе. Надеюсь, что это решение пересмотрят, – высказалась семейный врач больницы.

Ещё больше возмущены женщины, проживающие в Фалештском районе. Теперь, чтобы родить, им придётся преодолевать десятки километров, а времени на это не всегда хватает, особенно если роды стремительные. Вся надежда возлагается на “скорую”.

– Очень жаль, что роддом в Фалештах закрылся. Теперь, когда женщина будет рожать, куда ей ехать? В Бельцы или в Унгены? Думаете, это легко и просто? Нет! Что делать? Будем все рожать в машинах скорой помощи, – возмутилась местная жительница.

Местные власти намерены создать специальную комиссию, которая прольёт свет на данную ситуацию.

– Они объясняют закрытие роддома тем, что за последние годы в районе регистрируется низкая рождаемость. Плюс на его содержание требуются финансовые средства. В прошлом году на роддом было выделено более 4 млн леев. Районный совет не согласен с таким решением, – заявил вице-председатель Фалештского района.

Стоит отметить, что в 2021 году в роддоме Фалешт под наблюдением врачей находились около 500 беременных, 250 из них там же и родили, остальные выбрали роддомы Бельц или Кишинёва.

В Министерстве здравоохранения пока не прокомментировали данную ситуацию.

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