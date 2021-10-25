Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на сумму свыше миллиона леев

Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на сумму свыше миллиона леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму свыше миллиона леев. Речь идёт о сельскохозяйственных участках и участках под застройку, транспортном средстве, жилых и нежилых помещениях и зданиях, а также о наличности. 

На Национальную антикоррупционную линию поступило 35 звонков. 11 человек, проходящих по делам, рассматриваемым НАЦ, находятся под предварительным арестом в пенитенциаре №13.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md