Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на сумму свыше миллиона леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму свыше миллиона леев. Речь идёт о сельскохозяйственных участках и участках под застройку, транспортном средстве, жилых и нежилых помещениях и зданиях, а также о наличности.

На Национальную антикоррупционную линию поступило 35 звонков. 11 человек, проходящих по делам, рассматриваемым НАЦ, находятся под предварительным арестом в пенитенциаре №13.

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