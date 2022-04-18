Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на более чем 2 млн леев

Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на более чем 2 млн леев

На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на 2 жилых помещения стоимостью более 2 млн леев.

За указанный период было проведено 8 операционных анализов. Ещё 105 операционных и стратегических анализов находятся на рассмотрении.

В канцелярии было зарегистрировано 1 235 материалов, выдано 75 справок о неподкупности. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 59 звонков.

В настоящее время в изоляторе НАЦ содержатся 5 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md