Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на более чем 2 млн леев

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На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на 2 жилых помещения стоимостью более 2 млн леев.

За указанный период было проведено 8 операционных анализов. Ещё 105 операционных и стратегических анализов находятся на рассмотрении.

В канцелярии было зарегистрировано 1 235 материалов, выдано 75 справок о неподкупности. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 59 звонков.

В настоящее время в изоляторе НАЦ содержатся 5 человек.

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