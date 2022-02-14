Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на 2 млн леев

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На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 2 млн леев. Речь идёт о пяти жилых помещениях, а также о трёх транспортных средствах.

За указанный период было проведено 13 операционных анализов, ещё 74 находятся на рассмотрении. В канцелярии ведомства было зарегистрировано 1315 материалов, выдано 105 справок о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступил 61 звонок. В настоящее время в изоляторе НАЦ находятся 6 человек.

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