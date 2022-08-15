Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на 10 млн леев

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На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 10 млн леев. В их числе: 2 социальных капитала, 2 жилых дома и 3 транспортных средства.

За указанный период было проведено 8 операционных анализов и инициировано ещё 11. В канцелярии ведомства было зарегистрировано 1 060 материалов, выдано 67 справок о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 40 звонков. В изоляторе НАЦ на прошлой неделе находились 5 человек.

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