Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на 1 млн леев

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На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 1 млн леев. Речь идёт о жилом помещении, доме, 3 земельных участках, участке под застройку и наличных средствах.

За указанный период было проведено 7 операционных анализов, а ещё 56 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1 140 материалов, выдано 133 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступил 51 звонок.

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