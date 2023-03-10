Ежегодно в Молдове около 16 тыс. человек посещают социальные столовые

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В Республике Молдова работают 93 социальные столовые, которые ежегодно обслуживают примерно 16 тысяч человек. Авторы исследования, проведённого компанией Keystone Moldova, отмечают, что распределение таких столовых по районам неравномерно, а в трех районах они отсутствуют. Большинство социальных столовых – 10 -находятся в Кишинёве.

В этом исследовании мы хотели, прежде всего, оценить степень охвата столовыми социальной помощи по всей стране. Мы хотели оценить нормативную базу по регулированию функционирования социальных столовых, чтобы определить моменты, которые необходимо улучшить. Другая цель заключалась в оценке уровня удовлетворенности получателей услуг и разработке механизма обратной связи со стороны получателей. Еще одна цель состояла в том, чтобы оценить степень доступности социальных столовых для людей из уязвимых групп для разработки рекомендаций по повышению доступности,- заявила исполнительный директор Keystone Moldova Людмила Малкоч.

По её словам, использованная методология включала анализ нормативной базы, стандартизированные опросы, а также обсуждения в фокус-группах с представителями местных органов власти, с государственными и частными поставщиками услуг социальных столовых. Были проведены углублённые интервью с представителями местных и центральных органов власти, а также опрос общественного мнения об уровне удовлетворённости бенефициаров, пишет ipn.md.

Исследование было разработано в рамках проекта „ Партнёрство для инклюзивных и устойчивых социальных столовых ”, финансируемого Европейским союзом совместно с „Keystone Moldova”, AO ,,Concordia. Proiecte Sociale” и I.R.M.S. „Diaconia”.

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