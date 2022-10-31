Ежегодно более 10 000 молдаван переносят инсульт

Ежегодно более 10 000 молдаван переносят инсульт

Такие данные обнародовало Национальное агентство общественного здоровья по случаю Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечался 29 октября.

Как уточнили в ведомстве, 13% перенёсших инсульт – граждане трудоспособного возраста. Как утверждают специалисты, до 90% инсультов можно предотвратить, если устранить факторы риска: повышенное артериальное давление, неправильное питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни.

Данные ВОЗ показывают, что инсульт достиг масштабов эпидемии. Так, на сегодняшний день более 110 млн человек во всём мире перенесли инсульт, передаёт moldpres.md.

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