Ежегодно численность населения Молдовы уменьшается на 40-50 тысяч человек

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Ежегодно численность населения Республики Молдова уменьшается на 40-50 тысяч человек или примерно на 2%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Так, по данным НБС, в 2020 году население Республики Молдова уменьшилось почти на 47 тысяч человек. Самое большое сокращение за последние восемь лет было зафиксировано в 2017 году — почти на 50 тысяч, передает gagauzinfo.md.

За 2014-2017 годы убыль численности населения составила около 1%, а с 2017 по 2021 годы – 2%.

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