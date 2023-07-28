Ежегодно 100 пар смогут воспользоваться процедурами ЭКО

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Ежегодно 100 пар или женщин смогут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения в рамках Программы вспомогательной репродукции человека с медицинской помощью. Его инициировала примария Кишинева, которая выплатит бенефициару максимальную сумму до 60 тысяч леев (примерно 3 тысячи евро).

По информации примарии, пара или одинокая женщина смогут выбрать клинику из пяти существующих медицинских учреждений Кишинева, в которой будет проведена процедура экстракорпорального оплодотворения. Бенефициарами программы являются женщины или бесплодные пары, ранее не обращавшиеся за процедурами экстракорпорального оплодотворения в рамках национальной программы, финансируемой Национальной медицинской страховой компанией. Бенефициары не могут получить доступ к обеим программам одновременно. При этом постоянное место жительства женщины в течение последних двух лет должно быть на территории муниципия Кишинев, передает moldpres.md.

Супруги или одинокие женщины должны обратиться к семейному врачу по месту жительства для проведения необходимых первичных обследований. Впоследствии заявители будут направлены в комиссию при Территориальной медицинской ассоциации для оценки соответствия требованиям и выдачи подтверждающего документа. На основании медицинских заключений о соответствии требованиям пара или женщина подадут заявку на включение в Муниципальную программу финансовой компенсации процедуры.

Комиссия Главного управления медицинской и социальной помощи будет собираться раз в две недели для оценки и утверждения дел. Процедуру оплодотворения можно проводить максимум через 90 дней.

Сумма, ежегодно выделяемая на муниципальную программу, составляет шесть миллионов леев.

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