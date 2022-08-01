Ежедневно из бювета на улице Трандафирилор набирают более семи тонн воды

Ежедневно из бювета на улице Трандафирилор набирают более семи тонн воды

Каждый день десятки людей набирают воду из бювета на улице Трандафирилор на Ботанике. Потребление значительно увеличивается в летние месяцы, когда из этого питьевого источника граждане ежедневно берут более 7,5 тонн воды.

АО „Apă-Canal Chișinău” отмечает, что с начала текущего года из бювета было набрано 1 123 тонны воды. В течение июня потребили 225 тонн воды. По словам поставщика, здесь вода самого высокого качества, пишет ipn.md.

– Люди могут спокойно потреблять эту воду, но также и водопроводную, поскольку специалисты „Apă-Canal Chișinău” ежедневно берут образцы для определения качества. Результаты анализов прошлых лет показывают, что воду можно потреблять без страха, – говорится в пресс-релизе предприятия.

Бювет на Ботанике обслуживает жителей почти 20 лет. Поставщик по согласию с муниципалитетом планирует установить по крайней мере по одному такому объекту в каждом секторе столицы.

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