Ежедневно из бювета на улице Трандафирилор набирают более семи тонн воды

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Каждый день десятки людей набирают воду из бювета на улице Трандафирилор на Ботанике. Потребление значительно увеличивается в летние месяцы, когда из этого питьевого источника граждане ежедневно берут более 7,5 тонн воды.

АО „Apă-Canal Chișinău” отмечает, что с начала текущего года из бювета было набрано 1 123 тонны воды. В течение июня потребили 225 тонн воды. По словам поставщика, здесь вода самого высокого качества, пишет ipn.md.

– Люди могут спокойно потреблять эту воду, но также и водопроводную, поскольку специалисты „Apă-Canal Chișinău” ежедневно берут образцы для определения качества. Результаты анализов прошлых лет показывают, что воду можно потреблять без страха, – говорится в пресс-релизе предприятия.

Бювет на Ботанике обслуживает жителей почти 20 лет. Поставщик по согласию с муниципалитетом планирует установить по крайней мере по одному такому объекту в каждом секторе столицы.

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