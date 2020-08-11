Ездил и в ус не дул: пограничники поймали водителя с просроченными и поддельными документами

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Сотрудники Пограничной полиции остановили на въезде в город Сороки зарегистрированный в Литве Mercedes Benz. Как выяснилось, владелец машины ездил с просроченными и поддельными документами.

После тщательной проверки оперативная информация подтвердилась. Срок действия всех представленных документов на автомобиль давно истёк, а некоторые из них не соответствовали оригиналу.

31-летний водитель признался, что предыдущий владелец автомобиля сообщил ему о нарушениях в сопроводительных документах. В итоге машина была конфискована, расследование продолжается.

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