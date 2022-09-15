“Exdrupo” получило новое оборудование для нанесения дорожной разметки

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Примария муниципия Кишинёв закупила новое оборудование для нанесения дорожной разметки в столице двухкомпонентной краской, уточнил директор муниципального предприятия “Exdrupo” Серджиу Томицэ.

– Это современное оборудование немецкого производства. Мы ждали его практически полгода. Коллеги из Румынии провели инструктаж по его использованию, – сказал Серджиу Томицэ.

Новое оборудование стоит более миллиона леев, передаёт ipn.md.

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