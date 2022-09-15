“Exdrupo” получило новое оборудование для нанесения дорожной разметки

“Exdrupo” получило новое оборудование для нанесения дорожной разметки

Примария муниципия Кишинёв закупила новое оборудование для нанесения дорожной разметки в столице двухкомпонентной краской, уточнил директор муниципального предприятия “Exdrupo” Серджиу Томицэ.

– Это современное оборудование немецкого производства. Мы ждали его практически полгода. Коллеги из Румынии провели инструктаж по его использованию, – сказал Серджиу Томицэ.

Новое оборудование стоит более миллиона леев, передаёт ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md