“Евровидение” меняет правила: теперь в полуфиналах будут голосовать зрители, а не жюри

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Организаторы песенного конкурса “Евровидение” объявили о существенных изменениях в процедуре голосования за победителя, которые начнут действовать со следующего года. Отныне полуфиналы будет судить не жюри, состоящее из профессионалов шоу-бизнеса, а сами зрители. При этом впервые к голосованию будут допущены и те страны, представители которых в состязании не участвуют.

Как заявил Европейский вещательный союз (ЕВС), отвечающий за организацию этого конкурса, решение о смене формата голосования было принято после того, как вскрылись нарушения на последнем “Евровидении” в итальянском Турине, передаёт bbc.com. В результате голоса, отданные членами жюри от имени Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино, были аннулированы и заменены средней оценкой, выведенной по результатам голосования других стран.

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