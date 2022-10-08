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Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Ливерпуле. Об этом в эфире Би-би-си объявил телеведущий Грэм Нортон.

С победой Ливерпуль поздравила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

– Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет «Евровидение» в 2023 году, — написала она в Twitter.

Финал конкурса пройдёт 13 мая на площадке M&S Bank Arena Liverpool. Полуфиналы будут проводиться 9 и 11 мая, пишет iz.ru.

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