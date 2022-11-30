Евростат: Европейцам труднее сводить концы с концами

0

Всё больше европейцев с трудом сводят концы с концами, сообщает статистическое агентство Европейского союза “Евростат” со ссылкой на данные 10-ти стран ЕС за второй квартал 2022 года.

Из всех стран, жители которых были опрошены, это больше всего коснулось болгар – 39,8% респондентов утверждали, что испытывают трудности или большие трудности, покрывая необходимые расходы.

По данным “Евростата”, во втором квартале 2022 года в Болгарии, Словакии, Италии и Франции по меньшей мере один из пяти человек испытывал трудности или большие трудности, сводя концы с концами, передаёт delfi.lt.

Меньше всего финансовые заботы коснулись финнов – 11% указали, что испытывают большие трудности или просто трудности, а 40,5% утверждали, что могут очень легко или легко свести концы с концами.

По утверждению “Евростата”, большинство респондентов упоминали стабильный уровень или уровень увеличившихся доходов в исследуемый период. Данные представили Бельгия, Болгария, Ирландия, Франция, Италия, Люксембург, Австрия, Словения, Словакия и Финляндия, сообщило статистическое агентство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.