Евросоюз одобрил выделение Молдове 30 млн евро

Евросоюз одобрил выделение Молдове 30 млн евро

Европейская комиссия одобрила сегодня, 10 июля, выделение второго транша макрофинансовой помощи нашей стране в размере 30 млн евро. Об этом говорится на официальном сайте ЕК. 

– Сегодня ЕС одобрил выделение помощи в размере 30 млн евро Республике Молдова, чтобы помочь этой стране справиться с экономическим шоком, вызванным пандемией коронавируса. Европейский союз находится рядом с гражданами Молдовы в эти сложные времена, – заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. 

Помощь поступит в нашу страну в ближайшее время.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md