Евросоюз одобрил выделение Молдове 30 млн евро

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Европейская комиссия одобрила сегодня, 10 июля, выделение второго транша макрофинансовой помощи нашей стране в размере 30 млн евро. Об этом говорится на официальном сайте ЕК.

– Сегодня ЕС одобрил выделение помощи в размере 30 млн евро Республике Молдова, чтобы помочь этой стране справиться с экономическим шоком, вызванным пандемией коронавируса. Европейский союз находится рядом с гражданами Молдовы в эти сложные времена, – заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Помощь поступит в нашу страну в ближайшее время.

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