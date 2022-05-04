Евросоюз намерен способствовать “укреплению военного потенциала РМ”

Евросоюз намерен способствовать “укреплению военного потенциала РМ”

Европейский союз может оказать Молдове военную поддержку. Об этом в рамках визита в Кишинёв сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что этот вопрос обсуждался сегодня на встрече с Майей Санду. 

– Сегодня мы говорили о том, как мы можем предоставить больше военной поддержки, проводить больше мероприятий по укреплению военного потенциала РМ. Конечно, я не буду вдаваться в детали этого решения, – сказал он. 

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