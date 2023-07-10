Европу накрыла волна жары

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Волна жары накрыла многие европейские страны. Во Франции в ряде департаментов объявлен оранжевый — опасный — режим.

В Лионе воздух в воскресенье прогрелся до 38 градусов Цельсия. По оценкам экспертов Meteo France, нынешний эпизод тепловой волны не является исключительным для летнего сезона, но требует особой бдительности, так как продлится несколько дней. В Германии столбик термометра также поднялся до 38 градусов Цельсия.

В Польше установилась 30-градусная жара. Врачи призывают не выходить на улицу во время полуденного солнца и пить много воды.

Усилилась жара и в Италии. В Испании и Португалии температура воздуха в ближайшие дни также превысит 40 градусов Цельсия.

В прошлом году в Европе из-за последствий аномальный тепловых волн скончались около 15 тысяч человек.

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