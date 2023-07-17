Европу накрыла аномальная волна жары

0

Метеорологи предупреждают, что Испания, Италия и другие страны могут в ближайшие дни столкнуться с новыми температурными рекордами. Всему виной – антициклоны «Цербер» и «Харон» из Африки, пишет euronews.com.

– На неделе мы ожидаем прихода ещё одной волны жары в Южную Европу с ещё более высокими температурами. И это действительно связано – изменение климата и аномальная жара. Увеличивается вероятность последовательных волн жары, становится труднее справляться с последствиями столь частых эпизодов жары, – сообщил Клемент Албергель, климатолог Европейского космического агентства.

В Италии из-за высоких температур было объявлено предупреждение об экстремально опасных для здоровья условиях в 16 городах, в том числе в Риме и Флоренции. Жара сопровождает всплеск туристической активности, которая в этом году имеет особое значение после отмены всех ограничений, связанных с пандемией.

Пик жары в Риме ожидается во вторник, когда температура может превысить 42 градуса. Метеорологи опасаются, что на юге Италии на Сицилии и на Сардинии тем временем может быть побит общеевропейский температурный рекорд – 48,8 градуса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.