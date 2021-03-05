Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу “Спутника V”

0

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса “Спутник V” Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств, — указали в организации.

Отмечается, что решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учётом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведёт оценку соответствия вакцины “Спутник V” установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, передаёт eadaily.com.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что одобрение EMA позволит обеспечить вакциной “Спутник V” 50 млн жителей ЕС.

Партнёрство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию, — сказал он.

Напомним, несколько стран ЕС уже одобрили применение “Спутник V” в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.</strong