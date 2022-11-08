Европейский тариф

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О стоимости услуги, не сопоставимой с доходами большинства граждан

Анастасия Погодина, info@aif.md

Не успели потребители привыкнуть к тарифам на электроэнергию, принятым в октябре, как они снова пошли в рост. И хотя киловатт подорожал основательно, аналитики говорят, что и это ещё не предел.

Четыре причины

В конце октября две компании, поставляющие потребителям РМ электроэнергию, запросили у НАРЭ повышения тарифа на единицу услуги. Так, FEE Nord, снабжающая электричеством север страны, представила расчёты, обосновывающие увеличение тарифа с 3,21 до 6,03 лея за кВтч, а Premier Energy, обеспечивающая электроэнергией центр и юг РМ, – с 3,15 до 4,88 лея за кВтч. Оба предприятия аргументировали свой запрос тем, что выросла цена на электроэнергию, закупаемую на европейском рынке компанией «Энергоком».

В начале ноября НАРЭ изучило расчёты операторов и утвердило тарифы чуть ниже запрашиваемых: для потребителей Premier Energy – 4,77 лея, а для FEE Nord – 4,81 лея за кВтч. Они вступили в силу с 4 ноября.

Как следует из разъяснений регулятора, причин экстренной корректировки тарифа несколько. Во-первых, прекращение поставок электроэнергии с Украины. Во-вторых, Молдавская (Кучурганская) ГРЭС отказалась продлевать контракт и с 1 ноября поставлять электроэнергию на правый берег Днестра. В-третьих, высокая цена на электроэнергию, закупаемую на европейском рынке, что напрямую влияет на рассчитанную среднюю цену. В-четвёртых, фиксируемый в час пик дефицит электроэнергии, в связи с чем приходится её закупать по самым высоким тарифам.

Согласно обнародованным данным, средняя закупочная цена импортируемой электроэнергии за 10 месяцев текущего года составила примерно $62 за 1 МВт/ч, а по последним заключённым поставщиками контрактам, она повысилась примерно до €177 МВт/ч. В час пик, когда электроэнергии не хватает, приходится закупать дорогое электричество, его цена колеблется в пределах €190 – €348 за МВт/ч.

НАРЭ изучило расчёты операторов и утвердило тарифы чуть ниже запрашиваемых: для потребителей Premier Energy – 4,77 лея, а FEE Nord – 4,81 лея за кВтч. Они вступили в силу с 4 ноября.

Жёсткий ответ

В Приднестровье ситуация с обеспечением энергоресурсами осложнилась. Как заявил вице-премьер-министр Андрей Спыну, после того как Кучурганская ГРЭС отказалась поставлять электроэнергию на правый берег в ноябре, Приднестровье стало получать более чем на 40% меньше газа, чем в октябре. В левобережной части Молдовы в связи с нехваткой природного газа продлён режим чрезвычайного экономического положения до 1 декабря. В регионе приостановлена работа многих больших предприятий, в жилых домах отключена горячая вода, осуществляется жёсткая экономия.

Как заявил, выступая в парламенте, лидер т. н. ПМР Вадим Красносельский, региону для внутреннего потребления (без выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС) необходимо до 100 млн м³ газа в ноябре, а получит он только

69 млн м³.

Приднестровская сторона винит в сокращении поставок газа на левый берег компанию «Молдовагаз», которая якобы нарушила положение подписанного с «Газпромом» контракта, предусматривающее порядок распределения объёмов газа между двумя берегами Днестра.

В свою очередь председатель админсовета АО «Молдовагаз» Вадим Чебан утверждает, что контракт не предусматривает порядок распределения природного газа между двумя берегами Днестра. Поставщик в данном случае руководствовался решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ.