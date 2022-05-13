Европейские эксперты: Зимой цена газа в ЕС вырастет до 3500 долларов

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Европу зимой ждёт “идеальный и неизбежный шторм”, прогнозирует норвежская исследовательская компания Rystad Energy. Европейские страны, так и не восстановившиеся после пандемии и энергокризиса 2021 года, столкнутся с новым, более сильным кризисом. Зимой цена газа в ЕС вырастет в 3 раза – до 3500 долларов за тысячу кубометров. Сегодня газ с немедленной поставкой в ЕС стоит 1100 долларов, согласно данным биржи ICE в Лондоне. Это в 6 раз больше, чем в 2020 году.

Просто не хватает СПГ, чтобы удовлетворить спрос. В краткосрочной перспективе это означает суровую зиму для Европы, — отметил старший аналитик по газу в Rystad Energy Каушал Рамеш. — Созрела ситуация для устойчивого дефицита предложения, высоких цен, крайней волатильности и усиления роли СПГ в геополитике.

Европа, спровоцировавшая падение поставок газа из РФ, пытается заполнить газовые хранилища поставками сжиженного природного газа и поставками трубопроводного газа из Норвегии.

Но в ЕС не готова инфраструктура для увеличения поставок СПГ, а в мире зреет дефицит сжиженного природного газа, спрос на который резко вырос с момента энергокризиса в ЕС в 2021 году, когда ветряки и солнечные панели не смогли обеспечить европейский энергобаланс, пишет vesti.ru.

К концу текущего года спрос на СПГ ещё больше вырастет и значительно превысит его предложение, отмечает Rystad Energy.

Строительство заводов по производству СПГ требует проработанных проектов, новых инвестиций, и даже при спешной постройке СПГ-заводов стабилизация с поставками сжиженного газа ожидается только после 2024 года. «Портфель проектов в глобальном масштабе по-прежнему далёк от того, чтобы спасти рынок», – предупредили норвежские аналитики.

Мировой спрос на СПГ составит 436 миллионов тонн в 2022 году, а предложение – всего 410 миллионов тонн. Российский газ обеспечивает 30-40% потребления ЕС и отказ от него приведёт к усилению дефицита газа в мире. В прошлом году Россия поставила в Европу 155 миллиардов кубометров газа.

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