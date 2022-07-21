Европейцы снижают ценовое предложение на молдавский мёд

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Республика Молдова ещё не экспортировала мёд этого года, хотя в предыдущие годы сезон экспорта нового урожая начинался в июне. Об этом заявил председатель Ассоциации экспортёров продуктов пчеловодства Республики Молдова Василе Долгиеру. Экспорт не осуществляется, потому что не было достигнуто соглашение о ценах.

– Покупатели молдавского мёда из Европы не могут определиться по цене. Они пытаются повысить цену для торговых сетей, а торговые сети не позволяют им этого, аргументируя свою позицию тем, что мёд не является продуктом первой необходимости, покупательная способность потребителей сократилась. В целом спрос на мёд, в том числе молдавский, снизился из-за ситуации в Украине. Мёд не является продуктом первой необходимости, люди покупают, например, растительное масло, которое подорожало в 2-3 раза, подорожали хлеб, газ, бензин, солярка, и этот рост цен отрицательно повлиял на покупательную способность потребителей, – подчеркнул Василе Долгиеру.

Если в Европе предложат более низкую цену, чем в прошлом году, то экспортёры мёда из Республики Молдова не получат дохода.

– У них расходы выше прошлогодних, поскольку подорожали и газ, и бочки, в которых перевозят мёд, а также транспортные услуги. Мы не можем закупать мёд у пчеловодов по прошлогодней цене, сейчас цена значительно ниже, на 20%. Пчеловоды ожидали роста цен не менее чем на 30% по сравнению с прошлым годом, – уточнил председатель Ассоциации экспортеров продуктов пчеловодства.

В прошлом году акациевый мёд закупался у молдавских пчеловодов по 5-5,50 евро за килограмм и экспортировался по цене 5,80-6 евро за килограмм. В этом году покупатели из Европы предлагают цену 5-5,50 евро за килограмм меда.

– Затраты экспортёров достигают почти одного евро за килограмм, поэтому экспортёры не могут предложить пчеловодам цену выше 4,50 евро за килограмм. Но даже эти контракты не были заключены с импортёрами мёда из Европы, – сказал председатель Ассоциации.

Урожай акациевого мёда превышает прошлогодний. Некоторые пчеловоды собрали липовый мёд, но из-за засухи в очень малых количествах. Сейчас идёт сбор полифлорного мёда, однако его урожай будет на 30-50% ниже прошлогоднего, и тоже из-за засухи. Соответственно, экспорт также сократится.

Республика Молдова экспортирует мёд в основном в страны Европейского союза, а наибольшее количество мёда поступило на рынки Румынии, Италии, Польши, Франции, Германии, Словакии. За последние годы наибольшее количество мёда было экспортировано в 2017 году – 5100 тонн. В 2021 году Республика Молдова экспортировала 3600 тонн мёда, а в 2020 году – 3300 тонн мёда.

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