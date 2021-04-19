Европарламентарий напомнил Санду, что Молдова парламентская, а не президентская республика (ВИДЕО)

Европарламентарий напомнил Санду, что Молдова парламентская, а не президентская республика (ВИДЕО)

Глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс поинтересовался у Майи Санду, что будет, если по результатам досрочных выборов в парламенте снова сформируется такое большинство, которое не устроит её. “Будете распускать законодательный орган снова и снова?” – спросил он. 

– Будет великая борьба между президентской и парламентской системами в вашей стране? Но, насколько я знаю, и как гласит ваша Конституция, Республика Молдова – парламентская республика. Как в конце концов решить этот вопрос или вы собираетесь распускать парламент снова и снова? – отметил Кокс. 

Отвечая на вопрос, Майя Санду сослалась на граждан – якобы на выборах настаивают именно люди, а она лишь хочет удовлетворить их чаяния. Стоит, однако, отметить, что, согласно опросам общественного мнения, население считает первоочередной сейчас борьбу с коронавирусом, а не досрочные парламентские выборы.

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