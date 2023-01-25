Еврокомиссия предложила дополнить макрофинансовую помощь Молдове

Еврокомиссия предложила дополнить макрофинансовую помощь Молдове

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила дополнить макрофинансовую помощь Республике Молдова на 145 млн евро. Об этом было объявлено во вторник вечером.

– Мы солидарны с Молдовой, поскольку шоковые волны жестокой войны России продолжают воздействовать на страну. Сегодня мы предлагаем дополнить макрофинансовую помощь Молдове на 145 млн евро. Это значительно поддержит экономику и энергетическую безопасность государства, — заявила Урсула фон дер Ляйен, пишет moldpres.md.

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