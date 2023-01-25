Еврокомиссия предложила дополнить макрофинансовую помощь Молдове

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила дополнить макрофинансовую помощь Республике Молдова на 145 млн евро. Об этом было объявлено во вторник вечером.

– Мы солидарны с Молдовой, поскольку шоковые волны жестокой войны России продолжают воздействовать на страну. Сегодня мы предлагаем дополнить макрофинансовую помощь Молдове на 145 млн евро. Это значительно поддержит экономику и энергетическую безопасность государства, — заявила Урсула фон дер Ляйен, пишет moldpres.md.

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