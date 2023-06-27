Евроинтеграционный минимум

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О том, чего достигла РМ в новом статусе

Анастасия Погодина, info@aif.md

23 июня исполнился ровно год с тех пор, как Европейский совет предоставил Республике Молдова статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Девять обязательств

Решение ЕС было принято, исходя из положительной резолюции Европейской комиссии после оценки анкеты, заполненной РМ в контексте её заявки на вступление в ЕС, поданной в марте 2022 года.

Чтобы стать частью Евросоюза, РМ должна выполнить девять условий:

провести реформу юстиции; выполнить рекомендации ОБСЕ/ ODIHR (Бюро по демократическим институтам и правам человека) и Венецианской комиссии; вести борьбу с коррупцией; провести деолигархизацию; вести борьбу с организованной преступностью; провести реформу госадминистрации; осуществить реформу управления публичными финансами; наладить сотрудничество с гражданским обществом; обеспечить защиту прав человека.

Несмотря на то что официально отчёт о выполнении РМ поставленных перед ней обязательств будет обнародован только осенью, в прессу всё же просочилась кое-какая информация из того документа.

Год спустя после получения Молдовой статуса страны-кандидата в ЕС из девяти обязательств полностью выполнены только три.

Промежуточный отчёт

Надёжные источники телеканала TV8 из Брюсселя сообщили, что в целом промежуточный отчёт содержит положительную оценку ЕК по выполненным обязательствам, но на момент разглашения информации нашей страной полностью было выполнено три из девяти условий: внесение изменений в избирательное законодательство (обязательство 2), вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений (обязательство 8) и обеспечение защиты прав человека (обязательство 9). Что касается остальных, источник сообщил, что ЕК признала наличие прогресса, но его оказалось недостаточно.

По обязательству № 1 (реформа юстиции) были даны рекомендации обеспечить эффективное функционирование Высшей судебной палаты и назначить генпрокурора с полными полномочиями. В борьбе с коррупцией Молдове рекомендовали, чтобы к этому процессу активней подключались Генпрокуратура и специализированные учреждения. Нет максимального прогресса и в вопросе деолигархизации, хотя какие-то подвижки в этом плане еврочиновники отметили. Также и с остальными условиями: некий прогресс есть, но не до конца всё сделано.

Альтернативный мониторинг

Вместе с тем «АиФ в Молдове» стало известно, что в апреле 2023 года Институт европейских политик и реформ, Центр юридических ресурсов Молдовы, независимый аналитический центр Expert-Grup в рамках инициативы #ThinkTanks4EUMembership и в сотрудничестве с Фондом Фридриха Эберта тоже начали процесс мониторинга и оценки выполнения 9 рекомендаций Еврокомиссии.

Эксперты пришли к выводу, что до апреля 2023 года РМ заслужила среднюю оценку в 3,8 балла при максимуме в 5 баллов. «Из 60 действий, осуществлённых властями в рамках Плана действий по 9 обязательствам, 14 (23,33 %) были реализованы без недостатков, 21 (35 %) – с некоторыми оговорками, 23 действия (38,33 %) были инициированы и находятся в процессе реализации, а 2 действия (3,33%) не были начаты вообще», – говорится в альтернативном отчёте экспертов.

За выполнение 1-го, 2-го, 6-го и 9-го условий группа аналитиков поставила РМ 4 балла из 5, борьба с коррупцией оценена в 3,55 балла, деолигархизация – в 3,3, борьба с организованной преступностью – в 3,85 балла. Самую высокую оценку аналитики поставили за успехи в проведении реформы управления публичными финансами – 4,66 балла, а самую низкую – в 2,8 балла – за вовлечение гражданского общества в принятие решений.

Новые горизонты

Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску оценил положительно минувший год, отметив, что этот период был полон замечательных достижений и прогресса.

– Эта историческая возможность открыла новые горизонты для нашей страны. В этом году мы упорно работали над проведением важных реформ в ряде ключевых областей. Мы сосредоточились на укреплении демократических ценностей, обеспечении прозрачности и верховенства закона, а также на устойчивом экономическом и социальном развитии. Каждый шаг вперёд сопровождался мощной поддержкой и приверженностью наших партнёров в Европейском союзе, – сказал Н. Попеску.

Жить (не) стало лучше

В то время как власть считает, что положение в стране улучшается и видны новые горизонты, социологические опросы показывают растерянность и разочарование большей части населения страны.

Согласно опросам общественного мнения, 60% граждан Молдовы считают, что страна движется в неправильном направлении, и только 1/3 верит в то, что избранный путь верный. Половина опрошенных сказали, что за последний год их жизнь ухудшилась, 1/3 утверждают, что у них ничего не изменилось, и только каждый шестой убеждён, что жить стало лучше. Также половина соотечественников не верят, что жизнь в Молдове улучшится и в следующем году.