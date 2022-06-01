Евро существенно подешевеет в среду

Евро существенно подешевеет в среду

Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на среду, 1 июня.

Так, доллар будет стоить 19 леев 5 банов, что на 2 бана меньше, чем накануне. Евро, в свою очередь, снизится в цене на 17 банов и будет стоить 20 леев 37 банов.

Украинская гривна останется на своих позициях: её цена составляет 0,64 лея. Румынский лей подешевеет на 3 бана – 4 лея 12 банов. Российский рубль по-прежнему будет стоить 30 банов.

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