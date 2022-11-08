Евро резко устремится вверх во вторник

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Нацбанк Молдовы установил стоимость основных валют в стране на 8 ноября.

Единая европейская валюта резко подскочит, сразу на 38 банов по сравнению со вчерашним курсом, и будет стоить 19,30 лея. Доллар подрастёт на 3 бана: его стоимость составит 19,34 лея.

Румынский лей подорожает на 8 банов – до 3,95 леев. Российский рубль и украинская гривна не изменятся – 0,31 и 0,52 лея соответственно.

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