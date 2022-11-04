Евро резко подешевеет в конце недели

Евро резко подешевеет в конце недели

Национальный банк Молдовы обнародовал официальные значения основных валют в стране на 4, 5 и 6 ноября.

Доллар прибавит 2 бана: он будет стоить 19 леев 29 банов.

Сразу на 28 банов подешевеет евро. Его цена в конце недели составит 18 леев 79 банов.

Стоимость украинской гривны сегодня и в выходные составит 52 бана за единицу. Румынский лей и российский рубль будут стоить 3 лея 83 бана и 31 бан соответственно.

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