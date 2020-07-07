Евро подскочил в цене: курс валют на вторник

Евро подскочил в цене: курс валют на вторник

Евро и доллар прибавят в стоимости по отношению к молдавскому лею, согласно официальному обменному курсу Национального банка Молдовы.

Так, во вторник евро будет стоить 19 леев 55 банов, что на 17 банов больше предыдущего курса. Доллар прибавит 5 банов – 17 леев 31 бан.

Курс румынского лея повысится на 4 бана – до 4 леев и 4 банов. Российский рубль и украинская гривна будут стоить 24 бана и 64 бана соответственно.

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