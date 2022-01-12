Евро и доллар растут: курс валют на среду

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Евро и доллар прибавят в стоимости по отношению к молдавскому лею, согласно официальному обменному курсу Национального банка Молдовы (НБМ).

Сегодня евро будет стоить 20 леев 37 банов, что на 8 банов больше, чем вчера. Доллар прибавит 4 бана и будет стоить 17 леев 96 банов.

Курс румынского лея повысится на один бан – до 4 леев 11 банов. Российский рубль и украинская гривна будут стоить 24 бана и 65 банов соответственно.

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