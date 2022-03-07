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Недостаточное количество осадков и большая разница между температурой днём и ночью отрицательно сказываются на цветении деревьев, а, следовательно, и на сохранности пчелиных семей. Есть риск, что в этом году будет собрано меньше мёда, чем в предыдущие годы, отметил для IPN председатель Национальной ассоциации пчеловодов РМ (НАПРМ) Ион Максим.

– Может быть точно так же, как в 2020 году, который выдался засушливым. При отсутствии влаги на цветах не будет нектара, и пчёлам нечего будет собирать. Если дневная температура и далее составит +10 градусов и выше, а ночью снова будут фиксироваться минус 5 градусов, пчёлы не смогут нормально развиваться, чтобы производить мёд. В 2020 году на деревьях были цветы, но урожай был скомпрометирован, потому что было холодно и пчелы не могли летать для опыления и сбора нектара, – уточнил Ион Максим.

Если холода продолжаются несколько дней, то пчёлам нужен дополнительный корм.

– Если холодно в течение 4-6 дней, то пчёлы соберутся в ком. Бывает так, что корм в улье есть, но он находится на краю улья, куда ком не достаёт. Поэтому пчеловодам необходимо вносить дополнительный корм пчёлам над гнездом, чтобы они могли развиваться, – говорит председатель Национальной ассоциации пчеловодов.

Поскольку стимулирование пчёл к развитию началось на месяц раньше, то увеличиваются и затраты пчеловодов.

– В предыдущие годы мы начинали стимуляцию 10-15 марта, а в этом году начали 10-15 февраля. Это означает, что расходы повышаются. При этом неизвестно, как в этом году будут цвести деревья. При ощущении нехватки пищи во время закладки молодняка пчёлы перестают размножаться и развитие их семей тормозится. И далее при холодной погоде и молодых пчёл не будет много, так что они не смогут собрать нектар с акаций, с которых получают самый ценный и востребованный мёд, – заявил Ион Максим.

Пчеловод, доктор сельскохозяйственных наук Андрей Загаряну сообщил для IPN, что если температура и далее будет низкой, то пчеловоды должны разместить запасы твердого белкового корма над гнёздами пчелиных семей или даже запасы мёда в полиэтиленовых пакетах, чтобы у них был поблизости корм. При этом пчеловодам необходимо обогревать пчелиное гнездо по существующим технологиям.

В 2021 году в Республике Молдова было произведено более пяти тысяч тонн мёда. За последние годы самый богатый урожай мёда выдался в 2017 году, когда было произведено почти семь тысяч тонн. В Республике Молдова насчитывается около семи тысяч пчеловодов.

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