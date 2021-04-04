Если Санду хочет досрочных, пусть выйдет и скажет: “Каждый труп – на моей совести”, – Цырдя (ВИДЕО)

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Социалисты всегда выступали и выступают за проведение досрочных выборов, однако ПСРМ категорически против их организации во время пандемии. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил депутат Партии социалистов Богдан Цырдя. “Идти по трупам, как этого хочет Майя Санду, мы не будем”, – сказал он.

– Если Майя Санду хочет сегодня досрочных выборов, пусть выйдет и скажет: “Каждый труп – на моей совести. Каждый умерший с 24 декабря – на моей совести, потому что я не назначила правительство, я не признала кандидатуру Головатюка от парламентского большинства, я парализовала власть. Нет вакцин, нет лекарств, потому что я не назначила правительство. Я была против “Спутника”. Пусть выйдет и скажет это! – призвал Цырдя.

Депутат ПСРМ также отметил, что половина рычагов власти в настоящее время находятся в руках у Майи Санду, однако несмотря на это она продолжает винить во всех бедах Игоря Додона.

– Напомню, что исполняющий обязанности премьер-министра назначен указом госпожи Санду. Также она имеет мощное влияние как минимум на три министерства: Минэкономики, Министерство финансов, Министерство социальной защиты. Она контролирует СИБ, Высший совет безопасности, часть судейского корпуса и Конституционный суд, НОН, ЦИК. Но при этом она постоянно заявляет, что ни за что не отвечает, и что во всём виноват Игорь Додон, – возмутился Цырдя.

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