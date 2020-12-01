Если бюджет не будет принят, повышение зарплат и инвестиции в инфраструктуру будут остановлены, – Додон (ВИДЕО)

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В рамках передачи на общественном телеканале глава государства отметил, что бюджет на 2021 год социально ориентирован и предусматривает очередной этап увеличения зарплат медработников, продолжение проекта “Хорошие дороги для всех”, инвестиции в инфраструктуру населённых пунктов страны. Игорь Додон рассчитывает на политическую зрелость депутатов и на то, что при обсуждении документа в парламенте они будут исходить не из личных амбиций, а из интересов страны и граждан.

– Что будет, если бюджет не будет принят? Тогда точно будет невозможным увеличение зарплат медработников, рост инвестиций в инфраструктуру, водоснабжение, канализацию и т.д. Я очень надеюсь, что, кроме 37 депутатов-социалистов, которые точно поддержат этот бюджет, найдутся ещё 17 ответственных избранников, независимо от фракций, которые проголосуют за основной документ страны, так как мы не сможем вступить в новый год без бюджета и налогово-бюджетной политики, – сказал он в эфире передачи на общественном телеканале.

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