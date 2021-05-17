Ещё в одной столичной больнице могут закрыть COVID-отделение

Отделение для пациентов с коронавирусом в столичной больнице Святого Архангела Михаила может быть закрыто, так как число новых случаев заболевания существенно сократилось. Об этом сегодня на заседании глав муниципальных служб заявил Ион Чебан. В то же время градоначальник подчеркнул, что муниципальные власти готовы к возможной новой волне, и при необходимости все COVID-отделения будут реактивированы.

– Мы анализируем приостановление деятельности COVID-отделения в больнице Святого Архангела Михаила. В то же время мы готовы к новому всплеску, новым штаммам. Приоритетом остаётся вакцинация. Хорошая новость заключается в том, что у нас достаточно вакцин и больше нет этапов иммунизации – прививка доступна для всех, – подчеркнул градоначальник.

В то же время глава Управления социального обеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски выразила надежду на то, что в скором времени Кишинёв перейдёт от “красного” кода к “оранжевому”. По её словам, на данный момент заняты 198 коек в больницах из 752. В крайне тяжёлом состоянии находятся 18 пациентов, в тяжёлом – 83.

За последнюю неделю число заболевших коронавирусом сократилось. Граждан призывают вакцинироваться, доз прививок достаточно, пишет unimedia.info.

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