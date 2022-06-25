Ещё три страны признали продление срока действия паспортов граждан Молдовы

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Граждане Молдовы могут пользоваться паспортами с продлённым сроком действия в восьми странах. Это: Россия, Израиль, Латвия, Армения, Эстония, Ирландия, Хорватия и Азербайджан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).



Власти Эстонии предупредили, что по техническим причинам для граждан Молдовы, предъявляющих на границе паспорт, срок действия которого истёк, процедура пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно.

Ранее МИДЕИ уведомило власти других стран о решении Молдовы продлить срок действия паспортов и попросило признать их действительными на своей территории. Первыми государствами, которые сделали это, стали Россия, Израиль и Латвия.

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