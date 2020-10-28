Ещё около 250 пострадавших от засухи фермеров получат помощь от государства

Ещё около 250 пострадавших от засухи фермеров получат помощь от государства

Кабинет министров решил предоставить компенсации сельхозпроизводителям, которые по различным объективным причинам, а также из-за упущений представителей местной администрации ранее не смогли получить их. 

Решение было принято в результате многочисленных обращений по этому поводу. После того, как были подведены итоги по предоставленной из всех районов информации, были обнаружены ошибки и недочёты. В связи с этим министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу предложил изменить процедуру предоставления компенсаций и заменить итоговый отчет дополнительным, а также изменить крайний срок подачи документов.

Таким образом, экономические агенты, которые не смогли получить выплату в соответствии с положениями постановления правительства №582/2020, которые соответствуют всем необходимым критериям, но не были включены в итоговый отчет, будут добавлены в дополнительный документ, и им также будет предоставлена компенсация.

– Речь идет об оказании поддержки примерно 250 экономическим агентам, которые представили документы до 1 июля, но из-за бюрократии не получили помощь. Нам необходимо устранить эту несправедливость, чтобы фермерам как можно скорее была оказана поддержка, – сказал премьер-министр Ион Кику. 

В итоге выделенная на компенсации сумма будет увеличена на 24 миллиона леев. Деньги предоставят из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md