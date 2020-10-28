Ещё около 250 пострадавших от засухи фермеров получат помощь от государства

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Кабинет министров решил предоставить компенсации сельхозпроизводителям, которые по различным объективным причинам, а также из-за упущений представителей местной администрации ранее не смогли получить их.

Решение было принято в результате многочисленных обращений по этому поводу. После того, как были подведены итоги по предоставленной из всех районов информации, были обнаружены ошибки и недочёты. В связи с этим министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу предложил изменить процедуру предоставления компенсаций и заменить итоговый отчет дополнительным, а также изменить крайний срок подачи документов.

Таким образом, экономические агенты, которые не смогли получить выплату в соответствии с положениями постановления правительства №582/2020, которые соответствуют всем необходимым критериям, но не были включены в итоговый отчет, будут добавлены в дополнительный документ, и им также будет предоставлена компенсация.

– Речь идет об оказании поддержки примерно 250 экономическим агентам, которые представили документы до 1 июля, но из-за бюрократии не получили помощь. Нам необходимо устранить эту несправедливость, чтобы фермерам как можно скорее была оказана поддержка, – сказал премьер-министр Ион Кику.

В итоге выделенная на компенсации сумма будет увеличена на 24 миллиона леев. Деньги предоставят из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности.

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