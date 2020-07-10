Ещё одну защитную дамбу построили в селе Гёлтосу (ФОТО)

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Спасатели и местные органы власти построили ещё одно защитное сооружение в селе Гёлтосу Кантемирского района. Более 48 домохозяйств и 3 500 га сельскохозяйственной земли теперь защищены от затопления.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, после того, как уровень воды в реке Прут начал расти, возникла необходимость построить новую дамбу, так как старая пришла в негодность. Так, спасатели и сотрудники примарии возвели плотину высотой 3 метра и протяженностью 300 метров. В работы были вовлечены 8 единиц спецтехники и 25 человек.

ГИЧС продолжает контролировать ситуацию, связанную с ростом уровня воды в реках Прут и Днестр. Спасатели укрепляют защитные сооружения в населённых пунктах, где есть риск наводнений.

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