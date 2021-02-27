Ещё одну рекламную растяжку демонтировали на Ботанике (ФОТО)

Ещё одну рекламную растяжку демонтировали на Ботанике (ФОТО)

Рекламное панно длиной 24 метра сняли этой ночью на улице Дечебал. Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан.

По его словам, срок действия договора на размещение рекламы истёк.

Бригады работали всю ночь, а полиция обеспечивала безопасность дорожного движения. Панно загораживало обзор и представляло опасность, – написал в соцсети градоначальник.

Пять подобных панно, расположенных незаконно, были демонтированы с улиц столицы в прошлом году.

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