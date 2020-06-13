Ещё одно убийство в Буджаке: в лесу нашли труп женщины с ножевыми ранениями

Ещё одно убийство в Буджаке: в лесу нашли труп женщины с ножевыми ранениями

Труп молодой женщины был обнаружен в лесу вчера вечером в селе Буджак муниципия Комрат. 

По данным полиции, тело принадлежит 32-летней женщине. Судмедэксперты осмотрели труп и обнаружили на нём множественные следы насильственной смерти, а точнее – ножевые ранения в области груди, передаёт deschide.md.

Правоохранители инициировали расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства убийства, а также личность предполагаемого преступника.

Напомним, что на этой неделе в этом же селе трое молодых людей убили мужчину, а труп отвезли к водоёму. Подозреваемых задержали.

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