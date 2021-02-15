Ещё одно пустое обещание. Санду не видит законных оснований для отзыва Ордена Республики у Плахотнюка

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“Оснований для отзыва нет”, – так в президентуре ответили на запрос портала sinteza.org о том, как обстоит ситуация с Орденом Республики, полученным Владимиром Плахотнюком в 2014 году. В предвыборной кампании Майя Санду обещала сделать всё для того, чтобы отозвать награду у одиозного политика, однако выполнить своё обещание она, как оказалось, не может.

– Мы анализируем все законные возможности, и надеюсь, что мы найдём решение как можно скорее. Я поручила юристам проанализировать это, – говорила Санду сразу после выборов.

Избранный президент отмечала, что сделать это нужно “из уважения к гражданам”, так как “Плахотнюк издевался над людьми, терроризировал и запугал их, обокрал Молдову”. Впрочем, как выяснилось, и этому обещанию Санду не суждено сбыться. В ответе генерального секретаря аппарата президента журналистам говорится о том, что основания для отзыва награды нет, так как бенефициар не был осужден за особо тяжкое преступление и не нарушил положения Конституции.

– На данный момент у Президента РМ нет юридического основания для отзыва награды, – отмечается в письме.

Орден Республики – высшая награда в Республике Молдова. Присуждается за особые заслуги во всех областях деятельности на благо Родины и человечества. Владимиру Плахотнюку её присвоил Николай Тимофти.

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