Ещё одно ДТП в центре города. Один из водителей в больнице (ФОТО)

Ещё одно ДТП в центре города. Один из водителей в больнице (ФОТО)

Серьёзная авария случилась этим утром на пересечении бульвара Григоре Виеру и улицы Иерусалим.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, столкнулись автомобиль Hyundai под управлением 55-летней женщины, и джип Mitsubishi, которым управлял 50-летний водитель.

В результате столкновения джип перевернулся, водитель получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, накануне также на бульваре Григоре Виеру полицейская машина столкнулась с Toyota.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md