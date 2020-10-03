Ещё одно ДТП в центре города. Один из водителей в больнице (ФОТО)

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Серьёзная авария случилась этим утром на пересечении бульвара Григоре Виеру и улицы Иерусалим.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, столкнулись автомобиль Hyundai под управлением 55-летней женщины, и джип Mitsubishi, которым управлял 50-летний водитель.

В результате столкновения джип перевернулся, водитель получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, накануне также на бульваре Григоре Виеру полицейская машина столкнулась с Toyota.

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