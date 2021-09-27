Ещё одно ДТП с мотоциклом: байкер сбил собаку и вылетел с трассы

Ещё одно ДТП с мотоциклом: байкер сбил собаку и вылетел с трассы

Авария произошла накануне вечером на 18 километре автодороги Тирасполь – Каменка.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 50-летний мужчина за рулём мотоцикла BMW сбил собаку. После столкновения транспортное средство занесло. Мотоцикл упал на правый бок.

Животное скончалось на месте аварии. Водитель получил ранение кисти, ссадины коленных суставов. От госпитализации житель Первомайска отказался.

Правоохранители проводят разбирательство.

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